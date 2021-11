Ya no quiere esperar más. A Xavi Simons se le acaba la paciencia con el PSG. El joven jugador, expromesa de La Masía, ha lanzado un ultimátum al equipo parisino, pues no quiere seguir en el cuadro filial un año más. El talentoso jugador neerlandés quiere que le garanticen que la temporada que viene será uno más entre los Messi, Mbappé, Neymar y compañía. Su contrato expira en junio y las negociaciones llevan tiempo encalladas

Según informa el periodista italiano Fabrizio Romano, Xavi Simons tiene decidido no renovar con el equipo francés, salvo que le aseguren que la temporada que viene tendrá ficha en la primera plantilla.

Su agente es precisamente Mino Raiola y está dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes si no hay acuerdo. El 1 de enero, podrá hacerlo legalmente. Y al Barcelona estaría en los planes.

El neerlandés se fue del Camp Nou en el 2019 porque creía que en el PSG llegaría más rápido a la élite, pero no ha ocurrido así. Ha ido en alguna convocatoria del primer equipo de Pochettino, pero ha vuelto al juvenil del club parisino donde no puede ver cumplidas sus ambiciones.

“Cuando está conmigo, es un jugador que no se rinde y siempre trabaja. Es resolutivo, es bueno. (...) El objetivo es que no esté conmigo. Si sigue así, yo creo que no se quedará mucho tiempo”, vaticinaba Zoumana Camara, su técnico en el juvenil, hace algunas fechas.

Simons está destacando en la UEFA Youth League (y en la sub-19 neerlandesa). Cuatro partidos, dos goles y cuatro asistencias son sus registros de estrella en el filial del PSG, pero ya no puede esperar más.

Quiere volver al Camp Nou

Según medios españoles, en la actualidad, debido a la crisis financiera, en el Barcelona se está dando oportunidades a jóvenes como Gavi, Pedri, Nico, Ansu Fati, Mingueza, Araújo; por ello Simons cree que podría tener una oportunidad.

Joan Laporta tiene una gran relación con Mino Raiola y se intentaría el regreso del futbolista que ya tiene decidido irse libre del Paris Saint Germain.

El joven neerlandés está valorizado, según el portal ‘Transfermarkt’, en 500.000 euros. El internacional con las inferiores de la selección de Países Bajos, además de mediocentro, también puede actuar como pivote. El ex Barça quiere ser protagonista del próximo ‘culebrón’.





