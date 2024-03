Eduardo Camavinga (21 años) se ha convertido en una pieza clave para el Real Madrid dirigido por Carlo Ancelotti. El joven talento francés ya se ha hecho un nombre en el cuadro merengue, destacándose en la élite del fútbol mundial, aunque su camino no ha sido sencillo. En su infancia, el mencionado futbolista enfrentó una adversidad que lo marcaría profundamente: un incendio devastador de su hogar mientras él estaba en clase, dejando a su familia en la quiebra y aferrándose al sueño de que el actual deportista alcanzara el estrellato futbolístico como su única esperanza. ‘Edu’ relató esta conmovedora historia en una entrevista reciente.

En sus declaraciones a Movistar Plus, Camavinga compartió que cuando él tenía 10 años, la casa familiar donde vivían sufrió un devastador incendio. La vivienda entera fue consumida por las llamas, dejándolos sin hogar y con la pérdida total de sus posesiones. De la noche a la mañana, Eduardo y su familia se encontraron sin nada.

“En ese momento estaba en el colegio. Por la mañana vi pasar a los bomberos cerca de mi escuela. No me imaginaba que estaría pasando algo en mi casa. Un profesor nos dijo a mi hermana y a mí que nuestra casa se había incendiado. En un principio no lo creí, Fue la primera vez que vi llorar a mi padre”, manifestó el centrocampista.

Probablemente, fue en ese momento de conmoción cuando surgió el futbolista Camavinga. “(Mi padre) me dijo que yo levantaría a la familia”, recuerda el jugador, quien desde muy joven tuvo que enfrentarse a una gran presión. “Es una historia que ahora forma parte de mi vida y creo que eso es lo que me ha permitido ser el hombre que soy hoy en día”.

Desde aquel momento, la vida de ‘Edu’ tomó un rumbo vertiginoso. El francés irrumpió en el escenario futbolístico al convertirse en el debutante más joven en la historia de la Ligue 1 con el Rennes, apenas con 16 años, 4 meses y 26 días. Acto seguido, su ascenso meteórico lo llevó directamente al Real Madrid, donde se convirtió en el noveno jugador más joven en vestir la camiseta del club en un partido de Champions League.

Eduardo Camavinga, un orgullo de su familia y Francia

Incluso Camavinga puede alardear de haber alcanzado todos los títulos posibles a nivel de club, además de establecer récords con la selección francesa. El 8 de septiembre de 2020, se convirtió en el jugador más joven en representar a Francia en este siglo, consigna Marca. Además, cumplió con la promesa que le hizo a su padre cuando su hogar quedó reducido a escombros por el fuego, de ser el sostén de su familia.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

Después de su último partido en Mestalla, el Real Madrid volverá a la acción en LaLiga el domingo 10 de marzo frente al Celta de Vigo. Este encuentro se llevará a cabo en el renovado Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 12:30 del mediodía y será transmitido por DSports (DIRECTV) para América Latina, y por DAZN en España.

Sin embargo, antes de enfrentarse al equipo de Rafa Benítez, el Real Madrid deberá afrontar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el RB Leipzig. Este encuentro, cuyo resultado de ida fue 1-0 a favor de los ‘Vikingos’, se jugará el miércoles 6 de marzo a las 3 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido por ESPN y STAR Plus.

Eduardo Camavinga tiene contrato con el Real Madrid hasta mediados de 2029. (Foto: AFP)





