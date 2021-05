De pasar a ser uno de los referentes del Real Madrid a salir a coste cero en el próximo mercado. Sergio Ramos parece tener los días contados en tienda merengue a poco de quedar como agente libre. Y es que con su contrato a punto de expirar, 30 de junio, el español es pretendido especialmente por PSG.

El elenco parisino tiene pensado fichar al central español y el propio jugador ya parece aceptar de manera indirecta el acercamiento. Su más reciente movida fue seguir en redes sociales a jugadores del PSG como Neymar, Kehrer, Rafinha, Icardi, Ander Herrera, Florenzi, Kimpembe, Keylor Navas y Draxler.

Según Foot Mercado, PSG ya tiene lista la oferta que le presentará a Sergio Ramos para que llegue al equipo francés como agente libre. De acuerdo al medio, el contrato sería uno que ni el propio Real Madrid podría igualar, con mejores salariales.

Ramos sigue sin renovar con la entidad blanca, pero su plan era quedarse dos años más con el mismo sueldo, y con una rebaja salarial del 10% en la siguiente campaña. Sin embargo, Real Madrid sigue firme en solo ofrecerle un año.

Si la situación no llega a buen puerto, Ramos tiene toda la intención de quedarse, el central de 35 años sería el próximo refuerzo del PSG. Eso sí, Mauricio Pochettino prefiere aún no hablar del tema. “No quiero generar ningún tipo de expectativa ni que se malinterpreten cosas. Es un jugador de otro club. Lo que puedo decir es que como todo equipo queremos mejorar en todas las posiciones. Solo pensamos en terminar bien la temporada”, dijo el argentino en su momento.