El mercado de pases todavía sigue generando expectativas. Ante la negativa de Ronald Koeman de incluir a Samuel Umtiti en sus planes con el FC Barcelona, otros clubes evalúan la posibilidad de poder contar con el defensa francés, como es el caso del Olympique de Lyon.

El semifinalista de la última edición de la Champions League valora la posibilidad de contar de vuelta con Umtiti, luego de su paso por el club galo hasta el 2016. Su entrenador, Rudi García, ha manifestado su interés en traerlo de vuelta, pero el alto costo que ello implicaría podría complicar este deseo.

En la entrevista para la cadena ‘Téléfoot’ de Francia, el estratega hispano-francés comentó que había analizado esta oportunidad con el director deportivo del Lyon, Juninho, ya que se está buscando un central en el actual mercado de transferencias.

“Lo hemos hablado, por supuesto. Umtiti es un gran defensor, pero no sé si económicamente es posible la operación”, admitió Juninho, incluso agregó que “me gustaría, pero creo que no será factible”,

Samuel Umtiti dejó Lyon en el 2016 para fichar por el Barcelona. Pese a su gran desempeño, sus constantes lesiones han mermado el rendimiento del futbolista de 26 años, por lo que pasó de ser titular indiscutible a quedar fuera de las convocatorias del primer equipo.

Desde su llegada al cuadro azulgrana, sumó dos campañas fuertes, donde dio gala de su destreza en el campo. No obstante, para la temporada 20/21 ya no estaría dentro de los planes de Koeman, minimizando las chances de volver a brillar, como lo hizo en Lyon.

