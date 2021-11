Uno de los arqueros más históricos del fútbol francés es sin lugar a dudas Fabien Barthez. Después de ganarlo prácticamente todo a nivel de clubes (Champions League) y con su selección (Copa del Mundo), el guardameta decidió colgar los guantes en la temporada 2007, con menos de 36 abriles en el calendario.

Una edad un poco inusual para un portero, ya que es una posición que termine jugar hasta pasado los 40 años. Sin embargo, el ‘Pelado’ tenía otro plan en mente, alejarse del fútbol, pero seguir vinculado al deporte. Esta vez montando en un automóvil.

Fue así que en 2008 se convirtió en piloto de carreras, inicialmente compitiendo en la Porsche Carrera Cup en Francia. Después pasó a competir en el Campeonato Francés de GT, la Serie Bioracing y la Copa Caterham Sigma en Francia. Su presencia fue muy recordada, registrando grandes resultados.

Ya pasaron cuatro años desde su última presencia en una pista de carreras. Razón por la cual Barthez se animó a contar un poco cómo fue la transición de dejar el fútbol por los autos.

“Siempre me ha fascinado el automovilismo, incluso cuando jugaba al fútbol. Siempre me intrigó. Quería entender cómo se sentía estar en un automóvil. Tuve que esperar hasta el final de mi carrera profesional para intentarlo. Dicho esto, no es como el fútbol: puedes ser bueno incluso a los 35 años, que era mi edad cuando dejé de jugar”, dijo a L’Equipe.

“Pasé tres meses aprendiendo todo lo que pude. Fue una pasión que se convirtió en obsesión. Fue como el fútbol, en términos de preparación, la forma en que aumentó la presión, se ve el suelo y el estadio, la presión aumenta, todo volvió a mí”, añadió.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.