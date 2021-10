El delantero argentino, que llegó al Barça libre tras finalizar su contrato con el Manchester City, fue presentado en el Camp Nou el 31 de mayo y entonces su llegada se interpretó como un guiño del presidente Joan Laporta a Lionel Messi, con el que comparte una gran amistad. De hecho, el propio ‘Kun’ ha contado el duro golpe que fue para él al salida del rosarino; sin embargo, el PSG quiere hacer realidad ese sueño y estaría tras los pasos de Sergio Agüero, que debutó este domingo ante Valencia como culé.

Según información desde Catalunya, por medio de ‘El Nacional’, el cuadro parisino quiere tener feliz a Messi, quien no se está adaptando a la vida en Francia después de tantos años en Barcelona, y lo quiere hacer con uno de sus mejores amigos.

La propuesta del PSG es la de un intercambio de figuras. Y por Agüero, estarían dispuestos a ofrecer a nada menos que Mauro Icardi, quien no tiene minutos en el equipo de Pochettino con la ‘MNM’ por delante, por lo que harían un movimiento de solo jugadores sin incluir nada de dinero.

Icardi, que ha vuelto a las portadas por su relación con Wanda Nara, quiere cambiar de aires para tener minutos de calidad y su relación no es buena con un cierto sector del vestuario, principalmente con sus compañeros argentinos.

El mismo informe afirma que el Barcelona no está muy interesado en el intercambio, pero tampoco descartó la posibilidad de aceptarlo en un futuro, dependiendo de la situación del ‘Kun’, que apenas se está recuperando de su lesión y recién este domingo sumó sus primeros minutos oficiales como azulgrana.

Primero minutos en el Camp Nou

“Estoy muy contento por el debut, estoy con muchas ganas. Llevaba tiempo esperando este momento. Lo importante era ganar hoy. Fue increíble que la gente coreara ‘el Kun, Kun’. Ahora toca acostumbrarme al cántico y me toca demostrar el cariño que me mostraron. Espero que disfruten de mi juego”, dijo Agüero, que confirmó que lo pasó mal durante el tiempo que estuvo lesionado y no podía ayudar al equipo.

“Obviamente de fuera se sufre mucho más. Había que tener paciencia. El parón ha ido bien para agarrar confianza”, señaló el ‘Kun’, que ingresó por Dest a falta de cinco minutos para el final en la victoria 3-1 ante el Valencia.

