Mauro Icardi y Wanda Nara siguen dando de qué hablar en las redes sociales. El conflicto empeoró y alcanzó lo deportivo. Desde que el hecho se hizo público, el delantero faltó a varias prácticas y no disputó el último partido del PSG. Ahora, en medio del escándalo, la argentina subió una polémica foto donde muestra un tatuaje de un avión y la palabra en inglés (mood).

Dicha publicación generó el asombro de miles de seguidores de la modelo, quienes se preguntaron si estaba planificando un cambio de aires. Mientras que el delantero del PSG subió en los últimos días dos mensajes donde señalaban una supuesta reconciliación con la influencer (“gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa”). Eso sí, varios medios de espectáculos afirman que la pareja no está bien.

La polémica foto que subió Wanda Nara en medio de la crisis con Mauro Icardi. (Foto: Instagram)

“Wanda Nara está más cerca del divorcio que de arreglarse con Mauro Icardi”, aseguró Yanina Latorre. “Wanda me dijo: ‘Yani no estamos juntos, pero compartimos la misma casa porque mis hijos van al colegio’. Él empezaba a entrenar de nuevo. Ellos laburan juntos y tienen reuniones. Pero ella sigue destruida. Otras veces la he notado más enojada, ahora está apagada. Ella está empecinada en que están separados. No le importa que estén en la misma casa”.

Es necesario mencionar que luego de la viral pelea Icardi mostró indicios por retomar la relación y actualmente se encuentra en plan de reconquistar a la fémina. Tal es el punto que sus cuatro últimos publicaciones en Instagram hacen referencia a ella, quien además se ha convertido en la única persona a la que sigue en dicha red social, dejando de lado a Messi e incluso a sus compañeros de equipo.

A pesar de que legalmente están casados, la empresaria y representante del futbolista aseguró en varias ocasiones que están separados, en respuesta sobre una posible infidelidad de su marido con la ‘China’ Suárez. Por el momento, ella sigue manteniendo su postura, pero el delantero aún no deja su objetivo y lo demuestra diariamente con acciones en sus redes.

Icardi pone sus condiciones

Según revela el programa ‘Los Ángeles de la mañana’ de ‘Canal 13′, tras el escándalo mediático, la decisión de Icardi ha sido poner una serie de condiciones a Wanda Nara para regresar al cuadro parisino, con el que tiene un contrato millonario.

“Empezaron a dialogar. Hoy ella lo llevó al club, pero él antes le puso condiciones para volver a trabajar, porque él está atrincherado en la casa”, explicó Yanina Latorre en el citado programa, a la espera de que pueda estar en el duelo del PSG vs. Marsella.

Las insólitas condiciones son: que ambos cierren sus respectivas cuentas de Instagram; que Wanda Nara se centre en su trabajo como su representante abandonando su vida de influencer eventos y promociones; y que ella no usara sola su avión privado.





