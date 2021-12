Anuncio inminente. Tal parece que la ‘era’ de Mauricio Pochettino con los ‘galáctiques’ del PSG está cerca de su final. El entorno de Lionel Messi cree que entrenador argentino no favorece su juego en Francia y de inmediato desde Qatar han ordenado intesificar las negociaciones con Zinedine Zidane. Negociaciones que en las últimas horas han tomado buen rumbo.

Según información de Manu Carreño en ‘Deportes Cuatro’, el PSG se ha decidido a sustituir a Pochettino con Zidane y que las negociaciones “no van mal encaminadas para el mercado de enero”.

Tal y como ya lo habían avanzado los medios franceses ‘RMC’ y ‘L’Equipe’, Pochettino es blando con la plantilla y que tácticamente no da con la receta ganadora hasta la fecha.

Y ello no solo se ha dejado notar en los resultados o el funcionamiento del PSG, sino en el miso Lionel Messi. El rosarino cree que el actual entrenador no es capaz de sacar el máximo rendimiento a una plantilla ‘galáctica’ creada para reinar en Europa y que solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos.

Zidane, por su parte, se ha dejado ver por París en las últimas horas en compañía de antiguos compañeros de equipo y es el gran candidato a suceder a Pochettino en la búsqueda de un cambio de rumbo.

De hecho, Khalifah Bin Hamad Al-Thani, primo del presidente del París Saint-Germain, anunció que el francés y el club de la Ligue 1 tenían todo encaminado para un acuerdo definitivo.

“Las cosas están arregladas. Pronto se anunciará. Bienvenido Zezo”, escribió Al-Thani en un tuit que no tardó en hacerse viral y que instaló la incertidumbre en la dirección técnica del Paris Saint-Germain. Hasta el momento, Pochettino sigue con crédito en tienda parisina

‘ZZ’ pone una condición

De acuerdo a ‘Footmercato’, Zinedine Zidane ha pedido la cabeza de Leonardo Araújo para firmar con el PSG. El francés no quiere la continuidad del director deportivo, con quien no se encuentra en sintonía de ideas y prefiere verlo lejos si es que llega a sentar en el banquillo de ‘Les Bleus’.

Zidane no solo no es compatible con el dirigente brasileño, sino que sabe que este ejerce poder sobre el área deportiva y el francés no quiere compartirlo. La idea del técnico de las tres Champions pasa por tener el control total del club en el campo futbolístico.

