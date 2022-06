No será esta temporada, pero podría darse algún día. El nombre de Zinedine Zidane ha estado vinculado desde hace mucho con el banquillo del PSG, y aunque el cuadro parisino tiene a Christophe Galtier prácticamente atado para relevar a Pochettino en el arco, el propio ‘Zizou’ no ha descartado la posibilidad de llegar al Parque de los Príncipes en algún momento.

En una larga entrevista concedida en mayo pasado al diario L’Équipe y publicada este jueves con motivo de su 50 cumpleaños, Zidane repasa su carrera y habla de futuro.

El extécnico del Real Madrid, con el que ganó tres Champions League de forma consecutiva, afirmó que continuará entrenando y pese a ser de Marsella, no descartó al clásico rival, PSG. “Nunca hay que decir nunca. Sobre todo cuando eres entrenador en la actualidad. Pero es una cuestión sin sentido, ahora no está de actualidad. Pero no hay cincuenta clubes a los que pueda ir”, dijo.

Aunque por ahora, su principal foco de atención está en la Selección de Francia, un secreto a voces que el mismo ‘Zizou’ confirmó su deseo. “Lo quiero ser, claro, lo seré, espero, algún día. ¿Cuándo? Eso no depende de mí. Pero quiero cerrar el círculo con la selección”, señaló el técnico.

Así, Zidane mirará de reojo a Didier Deschamps en Qatar 2022, donde Francia defenderá el título logrado en el 2018. ‘ZZ’ recordó lo vivido con la selección y que eso “permaneció en la cabeza” y espera su momento: “Ahora hay un equipo al frente, con objetivos. Pero si se presenta la oportunidad, ahí estaré”.

Al-Khelaïfi negó interés

El presidente del club parisino descartó la posibilidad de ‘Zizou’ al banquillo y reveló que nunca tuvo comunicación con el entreandor.

“Adoro a Zidane. Fue un jugador fantástico, de una clase increíble y un entrenador excepcional con tres Ligas de Campeones, pero nunca he hablado con él, ni directa ni indirectamente”, declaró el presidente del club, en una entrevista al diario Le Parisien.





