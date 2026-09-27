Por un nuevo , vs. miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el Audi Field (Washington D. C., Estados Unidos), pactado para este domingo 27 de septiembre desde las 3:30 p.m. en Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿No sabes cómo ver este encuentro? En Bolivia podrás seguirlo a través de ESPN y Disney Plus Premium, mientras que en Paraguay por la señal de GEN (Canal 12). Fútbol Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

ESPN, Disney Plus y GEN transmitirán Bolivia vs. Paraguay. (Video: La Verde)
ESPN, Disney Plus y GEN transmitirán Bolivia vs. Paraguay. (Video: La Verde)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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