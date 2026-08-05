Desde el Kai Tak Stadium de Hong Kong, el miércoles 5 de agosto se jugó el duelo entre vs. (0-1), correspondiente a un amistoso internacional de pretemporada. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se vio? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancó a las 6:30 a.m.; en México comenzó a las 5:30 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile a las 8:30 a.m.; mientras que en España inició a la 1:30 p.m. Los canales de transmisión también variaron según el país. En Latinoamérica se pudo seguir por Claro Sports a través de YouTube, mientras que DAZN ofrecerá la cobertura para los aficionados en España. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Transmisión de Claro Sports, Chelsea vs. Juventus en amistoso internacional (Video: Juventus)
Transmisión de Claro Sports, Chelsea vs. Juventus en amistoso internacional (Video: Juventus)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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