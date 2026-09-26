Este sábado 26 de septiembre, desde la 1:45 p.m. (hora peruana), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la Fase de Grupos de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN, además de la versión por internet a través de Disney Plus. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Wembley Stadium, será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Previa España vs. Inglaterra por la Nations League (Video: FA)
Previa España vs. Inglaterra por la Nations League (Video: FA)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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