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España vs. República Checa (2-0): goles, video y resumen por la Nations League
Por una nueva jornada de la UEFA Nations League, España vs. República Checa se vieron las caras con la transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus Premium para el territorio latinoamericano y vía La1 de TVE (RTVE Play) en suelo español. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el epet ARENA de Praga, estuvo programado para las 14:45 horas del jueves 12 de noviembre del 2026. Depor te hizo vivir el minuto a minuto y todas las incidencias en cada una de sus plataformas. ¡No te lo puedes perder!
República Checa vs. España por la Liga de Naciones, grupo A. (Video: RFEF)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.