Desde el Ullevaal Stadion de Oslo, este domingo 27 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la UEFA , correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 13:45 horas; en México comenzará a las 12:45 horas; en Chile, Venezuela y Bolivia a las 14:45 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 15:45 horas; en España a las 20:45 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN y Disney Plus. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Portugal se enfrentará a Noruega por la fecha 2 de la Nations League. (Video: Portugal)
Portugal se enfrentará a Noruega por la fecha 2 de la Nations League. (Video: Portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC