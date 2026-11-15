Desde el Estadio Matmut Atlantique, este domingo 15 de noviembre se llevó a cabo el partido entre vs. por la , correspondiente a la fecha 5. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se vio? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancó a las 14:45 horas; en México comenzó a las 13:45 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 16:45 horas; en España a las 20:45 horas. Los canales de transmisión también fueron según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se vio por ESPN y Disney Plus. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Francia vs. Turquía se enfrentan por la Nations League. (Video: Selección de Francia)
Francia vs. Turquía se enfrentan por la Nations League. (Video: Selección de Francia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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