Desde el Nu Stadium con Lionel Messi, vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO por la , en el duelo válido por la final. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica y el mundo, este enfrentamiento estará disponible en Apple, canal al que se accede por su servicio de paga. Toma nota que no recomendamos el uso de la plataforma pirata de Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 16 de setiembre desde las 19:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Señal para ver Inter Miami vs. Cruz Azul. (Video: Cruz Azul)
Señal para ver Inter Miami vs. Cruz Azul. (Video: Cruz Azul)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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