Por una nueva jornada de la , vs. se vieron las caras con la transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus Premium para el territorio latinoamericano. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Giuseppe Meazza (Milán, Italia), estuvo programado para las 14:45 horas del jueves 12 de noviembre del 2026. Depor te hizo vivir el minuto a minuto y todas las incidencias en cada una de sus plataformas. ¡No te lo puedes perder!

Italia vs. Francia por la Liga de Naciones, grupo A. (Video: FFF)
Italia vs. Francia por la Liga de Naciones, grupo A. (Video: FFF)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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