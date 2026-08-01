Este sábado 1 de agosto desde las 6:30 a.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un amistoso internacional. ¿Cómo ver este partido? Este evento será una transmisión exclusiva de Claro Sports y Pluto TV, también a través de YouTube. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Sigue todos los detalles en la web de Depor.

Manchester City se enfrenta a Inter en amistoso internacional. (Video: @Inter)
Manchester City se enfrenta a Inter en amistoso internacional. (Video: @Inter)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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