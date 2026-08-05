Desde el Optus Stadium, el miércoles 5 de agosto se llevó a cabo el partido entre vs. (1-1), correspondiente a un amistoso internacional de pretemporada. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se vio? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancó a las 6:05 a.m.; en México comenzó a las 5:05 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile a las 8:05 a.m.; mientras que en España inició a la 1:05 p.m. Los canales de transmisión también variaron según el país. En gran parte de Latinoamérica se pudo seguir por ESPN y la plataforma Disney+ (así como por DSports y DGO), mientras que DAZN ofreció la cobertura para los aficionados en España. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Con señal de DSports y DGO, Milan e Inter se ven las caras (Video: Inter)
Con señal de DSports y DGO, Milan e Inter se ven las caras (Video: Inter)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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