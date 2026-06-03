Desde el Estadio Rommel Fernández (Ciudad de Panamá), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un amistoso FIFA. ¿Dónde pasan el partido? Si estás en Panamá podrás mirarlo por RPC TV, TVMax y TVN, así como en las plataformas de streaming Medcom GO y TVN Pass. En territorio dominicano la transmisión oficial estará a cargo de CDN Deportes. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 3 de junio desde las 19:45 horas (horario en Perú y Panamá, con una hora más en República Dominicana).

Por RPC TV, Panamá se enfrenta a República Dominicana en amistoso. (Video: Fepafut)
Por RPC TV, Panamá se enfrenta a República Dominicana en amistoso. (Video: Fepafut)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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