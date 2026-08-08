Desde el Ferencváros Stadion (Groupama Aréna) de Budapest, este sábado 8 de agosto se llevó a cabo el partido entre y correspondiente a un amistoso internacional de pretemporada. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.; en México comenzará a las 11:00 a.m.; en Chile, Bolivia y Venezuela a la 1:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 2:00 p.m.; mientras que en España iniciará a las 7:00 p.m. (19:00 h). La cobertura oficial del compromiso estará a cargo de Real Madrid TV y la plataforma RM Play. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Amistoso: Real Madrid vs. Ferencvaros por ESPN y DIRECTV (Video: Real Madrid)
Amistoso: Real Madrid vs. Ferencvaros por ESPN y DIRECTV (Video: Real Madrid)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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