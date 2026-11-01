Desde el Campos de Sport de El Sardinero, este domingo 1 de noviembre se llevó a cabo el partido entre vs. por , correspondiente a la jornada 11 del campeonato español. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se vio En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 10:15 horas; en México comenzó a las 9:15 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 12:15 horas; y en España, a las 16:15 horas. Los canales de transmisión también dependió del país. En Sudamérica se pudo seguir por DSports (DIRECTV) y DGO. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Partido gratis, Real Madrid vs. Racing EN VIVO: ver hoy DIRECTV y DGO. (Video: Real Madrid)
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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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