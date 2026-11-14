Por un nuevo válido por fecha FIFA, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de Televen para todo el pueblo venezolano. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse el Estadio San Mamés y está programado para las 14:00 horas del sábado 14 de noviembre en suelo peruano, con dos horas más en Argentina (16:00 horas).

Venezuela vs. País Vasco se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FVF)
Venezuela vs. País Vasco se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FVF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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