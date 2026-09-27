GEN (Canal 12) transmitirá el encuentro entre vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por un nuevo . Además de este canal para el suelo paraguayo, ESPN cuenta con los derechos para televisarlo en Bolivia, además de su versión digital en el servicio de Disney Plus Premium. No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Audi Field desde las 3:30 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Bolivia vs. Paraguay. (Video: La Verde)
Bolivia vs. Paraguay. (Video: La Verde)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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