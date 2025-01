El partido en el Estadio Da Luz arrancó de forma frenética para todos los aficionados que se asomaron a disfrutar de este duelo por Champions League. Cuando el público recién se estaba acomodando en sus asientos, Vangelis Pavlidis puso el 1-0 a favor de Benfica vs Barcelona cuando apenas se escuchaba el pitazo inicial. Fue en el minuto 2 que en una desconcentración del equipo culé, los portugueses aprovecharon para dar el gran batacazo con la aparición de Pavdilis que puso el 1-0 momentáneo. Un error de Araújo cometiendo una falta dentro del área le dio la chance a Lewandowski de marcar de penal, pero aún así los ‘blaugranas’ no pudieron salvarse del blooper entre Szczesny y Balde para el doblete de Vangelis Pavlidis. Por si no fuera poco, una polémica se generó nuevamente por una salida del portero del Barça que terminó siendo cobrado como penal para las ‘águilas’ que el griego Pavlidis, en una noche de ensueño, convirtió para su hat-trick. Por si no fuera poco el segundo tiempo también hubo goles, Rapinha puso el segundo para los españoles pero su compañero, Ronald Araújo convirtió un autogol que puso adelante nuevamente al cuadro portugués.





Pavlidis pone el 2-1 del Benfica:

Vangelis Pavlidis marcó el 2-1 del Benfica sobre el Barcelona. (Video: ESPN)

Pavlidis convierte su ‘hat-trick’

Vangelis Pavlidis marcó el 3-1 del Benfica sobre el Barcelona. (Video: ESPN)





Ronald Araújo, con un autogol, amplía el 4-2:

El autogol de Ronald Araújo le dio el cuarto al Benfica. (Video: ESPN)





TE PUEDE INTERESAR