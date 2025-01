Cada vez falta menos para la ‘Noche Crema’ y un reencuentro especial de la hinchada merengue con Universitario de Deportes. Después de haber disputado la Serie Colombia, el vigente bicampeón del fútbol peruano se prepara para su presentación oficial, en donde enfrentará a la Selección de Panamá en un amistoso que le servirá de mucho a Fabián Bustos para seguir afinando detalles previo al inicio de la Liga 1 2025.

Así pues, a pocos días para este compromiso, Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, tomó la palabra en conferencia de prensa y valoró la serie de amistosos que tendrá su selección como parte de su preparación para la Nations League de la Concacaf y las Eliminatorias 2026. Recordemos que además del cruce con los cremas, los ‘Canaleros’ chocarán con Chile en el Estadio Nacional de Santiago, el próximo sábado 8 de febrero.

Más allá de cualquier resultado tras estos duelos de preparación, Christiansen buscará darle continuidad a su idea de juego y mostrar un fútbol que le permita a su equipo ser competitivo. “Son partidos amistosos, pero queremos competir. Lo que queremos es dejar el pabellón bien en alto y hacer un buen partido, que es lo importante”, comentó.

Universitario llega a este partido tras disputar dos amistosos en Colombia. (Foto: Serie Colombia)

Por otro lado, el director técnico danés se refirió a la oportunidad que tendrán sus jugadores de mostrarse en contextos más exigentes, lo que podría beneficiarlos al momento de buscar un mejor futuro. “Ojalá estos partidos, en Perú y en Chile, les pueda abrir un poco las puertas al extranjero (a los jugadores) y que tengan una carrera en otros países”, recalcó.

Asimismo, en medio de la convocatoria que dio a conocer para estos amistosos –con 22 jugadores–, Thomas Christiansen explicó que la ausencia de Alberto Quintero –exjugador de Universitario– se debe a que el Club Plaza Amador decidió no ceder a sus jugadores al no ser una fecha FIFA. Además del delantero, hubo otro tres elementos que no fueron liberados.

“Yo en mi lista tenía seis jugadores convocados (de Plaza Amador) y al final solo se me permitió llevar a dos, eso es lo malo de tener partidos fuera de fecha FIFA, que todos los clubes están en su derecho a dar el permiso o no”, apuntó el estratega de 51 años, que está a cargo de la Selección de Panamá desde julio del 2020.

Finalmente, Christiansen habló sobre el objetivo que él y su comando técnico tienen en mente tras estos encuentros, dándole importancia al funcionamiento colectivo y la consolidación de su idea de juego. “Lo más importante ahora es el colectivo, buscar que el equipo se entienda, que defiendan en bloque y que ataquen en conjunto”, puntualizó.

Los convocados de Panamá para la 'Noche Crema'. (Imagen: FEPAFUT)

¿Cuánto será el Universitario vs. Panamá por la ‘Noche Crema’?

El encuentro entre Universitario vs. Panamá está pactado para este viernes 24 de enero desde las 8:30 p.m. (horario en Perú y Colombina). Asimismo, en países como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, todo iniciará a las 9:30 p.m.; en México el cruce comenzará a las 7:30 p.m. y en España a las 2:30 a.m. del sábado 25.

¿En qué canal ver el Universitario vs. Panamá?

El partido entre Universitario vs. Panamá tendrá lugar en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App. Recuerda que si no tienes esta alternativa, podrás seguir el encuentro a través de la web de Depor.





