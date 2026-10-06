Un nuevo amistoso de los dirigidos por Néstor Lorenzo. Este martes 6 de octubre, no te pierdas la transmisión del partido Colombia vs. Perú EN VIVO a través de la señal de GOL Caracol y Caracol Play para el territorio colombiano, en señal abierta, a partir de las 6:45 p.m . El encuentro se llevará a cabo en el NU Stadium de Miami y aquí te dejo con todos los detalles para seguirlo minuto a minuto.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión de Colombia vs. Perú estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de GOL Caracol, por la señal principal de Caracol Televisión, GolCaracol.com y la plataforma DITU. Conoce los canales de televisión y las opciones digitales para seguir el amistoso internacional desde Colombia.

¿Dónde ver GOL Caracol EN VIVO, Colombia vs. Perú por TV abierta y Online?

GOL Caracol transmitirá el partido entre Colombia y Perú este martes 6 de octubre, con la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro. La cobertura comenzará desde las 6:00 p. m. (hora colombiana), mientras que el inicio del partido está previsto para las 6:45 p. m.

Los aficionados podrán sintonizar la señal principal de Caracol Televisión a través de la televisión abierta y los principales operadores de televisión por suscripción de Colombia.

GOL CARACOL TELEVISIÓN CANALES TV TDT 14.1, 14.2 y 14.4 DIRECTV 132 SD / 1132 HD Claro TV 106 y 109 Movistar TV 156, 166 y 816

La numeración puede variar según la ciudad, el tipo de servicio y la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver GOL Caracol EN VIVO GRATIS por Internet?

Los seguidores de la selección colombiana también podrán ver el partido contra Paraguay por internet, sin necesidad de contratar un servicio de televisión por cable.

Estas son las opciones digitales para acceder a la transmisión:

GolCaracol.com: ingresa al portal oficial de Gol Caracol y busca la sección de partidos en vivo.

ingresa al portal oficial de Gol Caracol y busca la sección de partidos en vivo. DITU: accede a la plataforma digital de Caracol para seguir la señal disponible del encuentro.

accede a la plataforma digital de Caracol para seguir la señal disponible del encuentro. Caracol Televisión: consulta la señal en vivo desde el sitio web oficial del canal.

Puedes disfrutar de la transmisión desde los siguientes dispositivos:

Teléfono móvil Android o iPhone.

Tablet.

Computadora o laptop.

Smart TV con navegador o aplicación compatible.

La disponibilidad del partido puede depender de la ubicación del usuario y de las condiciones de acceso de cada plataforma.

¿Cómo ver GOL Caracol desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y quieres seguir el partido entre la Tricolor y Paraguay, debes tener en cuenta que la señal online de GOL Caracol puede contar con restricciones territoriales debido a los derechos de transmisión.

Para quienes se encuentran en Estados Unidos, el encuentro también está disponible mediante las plataformas que cuentan con los derechos correspondientes, entre ellas Fanatiz y Triller TV, según la oferta de cada servicio.

Si deseas acceder a la señal colombiana desde el extranjero, comprueba primero la disponibilidad del contenido en la plataforma oficial. El uso de una VPN no garantiza el acceso, ya que las restricciones también pueden depender de las condiciones del servicio y de los derechos audiovisuales.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Perú por amistoso FIFA 2026

PARTIDO COLOMBIA VS. PARAGUAY Competición Amistoso internacional Fecha Martes 6 de octubre de 2026 Hora en Colombia 6:45 p. m. Hora en Estados Unidos 7:45 p. m. ET / 4:45 p. m. PT Hora en Perú 6:45 p. m. Canal GOL Caracol / Caracol Televisión Streaming GolCaracol.com y DITU Estadio NU Stadium Ciudad Miami, Florida, Estados Unidos Instancia Partido amistoso internacional