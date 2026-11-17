Con el objetivo de repetir la victoria conseguida en Cali, la selección de Colombia visitará a Chile este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental de Santiago, en el segundo amistoso de esta ventana internacional. El equipo cafetero, que se impuso por 1-0 en el primer enfrentamiento gracias a un autogol de Guillermo Maripán, tendrá una nueva prueba fuera de casa y podría presentar modificaciones en su formación, con Jhon Arias, Juan Cabal y Camilo Mena entre los futbolistas que podrían ganar protagonismo. La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, buscará tomarse la revancha ante su público en el recinto de Colo Colo.

¿Quieres ver el partido en un Smart TV, PC, tableta o teléfono móvil? La transmisión oficial del encuentro para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV mediante señal abierta y los principales operadores de televisión por suscripción (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). También podrás seguir el amistoso por streaming en Caracol Play y el sitio web oficial de Caracol Televisión.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Chile por amistoso internacional de fecha FIFA 2026?

La señal de Caracol TV estará disponible en los principales operadores de televisión de Colombia, tanto en definición estándar como en alta definición, además de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Estos son los números de los canales para sintonizar el amistoso entre Colombia y Chile:

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT.

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV.

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV.

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV.

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo.

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay.

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable.

Canales 277 SD – 252 HD de ETB.

Canal 101 de EMCALI.

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Chile por amistoso internacional de la fecha FIFA 2026?

Si prefieres seguir las incidencias del amistoso por radio, Caracol Radio ofrece cobertura mediante sus diferentes frecuencias en el territorio colombiano. Estas son las señales disponibles en las principales ciudades:

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿En qué canal ver GOL Caracol TV por señal abierta en las regiones de Colombia?

Los hinchas que quieran ver el encuentro sin contratar un servicio de televisión por suscripción podrán recurrir a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Caracol TV cuenta con las señales 14.1 HD, 14.2 HD2 y 14.4 Móvil, cuya recepción está sujeta a la cobertura disponible en cada municipio.

Región Ciudades Canales TDT Bogotá y región Andina Bogotá, Soacha y Chía 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Antioquia Medellín, Bello y Envigado 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Caribe Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Pacífico Cali, Buenaventura, Popayán y Pasto 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Eje Cafetero Pereira, Manizales y Armenia 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Santanderes Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Llanos Orientales Villavicencio, Yopal y Arauca 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Sur de Colombia Neiva, Florencia y Mocoa 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil San Andrés y Providencia San Andrés y Providencia 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil

La disponibilidad de la señal depende de la cobertura de TDT en cada localidad y de que el televisor o decodificador sea compatible con esta tecnología.

¿Qué canales regionales de televisión abierta existen en Colombia?

La televisión abierta colombiana también cuenta con canales públicos regionales que ofrecen programación informativa, cultural y de entretenimiento en sus respectivas zonas de cobertura.

Región Canal regional Caribe Telecaribe Antioquia Teleantioquia Pacífico Telepacífico Eje Cafetero Telecafé Santander y Norte de Santander Canal TRO Bogotá Canal Capital Región Andina, Orinoquia y Amazonia Canal Trece San Andrés y Providencia Teleislas

¿Cómo consultar la programación de GOL Caracol?

Para conocer la programación de Caracol Televisión y consultar los horarios de sus próximos contenidos deportivos y de entretenimiento, ingresa a caracoltv.com/programacion. Allí podrás revisar la parrilla de contenidos del canal.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Colombia vs. Chile por amistoso internacional?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante Caracol Play, la plataforma de streaming de Caracol Televisión. Puedes acceder desde play.caracoltv.com, con disponibilidad para dispositivos móviles con sistemas Android y iOS, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. También se puede consultar la señal en Dito.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO desde Estados Unidos, España y México?

Los colombianos que se encuentren en el extranjero y quieran seguir la transmisión de GOL Caracol TV pueden consultar la disponibilidad de Caracol Play y de la señal en directo desde su ubicación. Algunos contenidos pueden tener restricciones geográficas. En esos casos, una VPN con servidores en Colombia puede ser una alternativa de acceso, siempre que su utilización sea compatible con las condiciones del servicio.

Pasos para acceder desde el extranjero

Contrata una VPN segura con servidores en Colombia. Descarga la aplicación en tu Smart TV, PC, tableta o celular. Conéctate a una ubicación dentro de Colombia. Ingresa al portal oficial de Caracol Televisión o Caracol Play. Consulta la disponibilidad de la transmisión de Colombia vs. Chile.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Chile por amistoso internacional

Horario: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Partido: Colombia vs. Chile, por amistoso internacional.

Colombia vs. Chile, por amistoso internacional. Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

martes 17 de noviembre de 2026. TV: GOL Caracol TV.

GOL Caracol TV. Streaming: Caracol Play.

Caracol Play. Estadio: Monumental David Arellano de Santiago (Chile).

La selección de Colombia visitará a Chile este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago, en el segundo amistoso de esta ventana internacional, con el objetivo de repetir la victoria por 1-0 conseguida en Cali y cerrar el año con otra presentación favorable. La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, buscará tomarse la revancha ante su público, mientras el conjunto cafetero contempla variantes en su formación para evaluar nuevas alternativas de cara al ciclo rumbo al Mundial 2030. El encuentro está programado para las 20:00 horas de Santiago y contará con cobertura EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE para los aficionados que busquen seguir la transmisión por GOL Caracol TV, Mega TV y Canal RCN, además de las opciones digitales de Caracol Play, según la disponibilidad de cada señal. (VIDEO DE X: @FCFSeleccionCol)