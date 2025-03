Colombia and Paraguay face each other this Tuesday, March 25 in a crucial duel in the South American qualifiers for the 2026 World Cup, with only one point difference between them in the standings. Nestor Lorenzo’s squad, after a 2-1 loss to Brazil, is looking to get back on track and secure its qualification. The Colombian team, which had a promising start, has lost its last three games, putting its position in the table at risk. The Metropolitano Stadium in Barranquilla will host a vital match for the World Cup aspirations of both teams.

Colombia, despite its recent setbacks, holds the last direct qualifying position in CONMEBOL, with Bolivia six points behind. The team has shown inconsistency, losing points after opening the scoring, but also scoring after conceding the first goal. Their strength at home, where they have taken 13 of their 19 points, will be key against Paraguay. The Colombians are on a positive run against the paraguayans, unbeaten in their last six matches, including a 2-1 win at the Copa América 2024.

Paraguay, on the other hand, have experienced a remarkable resurgence, going unbeaten in their last seven qualifiers. A change of coach, with the arrival of Gustavo Alfaro, has revitalized the team, reviving their hopes of qualifying for the World Cup for the first time since 2010. The Paraguayan team is seven points ahead of Bolivia, securing its place in the qualification zone for the time being. Their defensive solidity, the second best in CONMEBOL, has been fundamental to their success.

La Albirroja has proven to be a difficult team to beat, especially away from home. Paraguay has kept a clean sheet in two of its last three matches and has not lost in its last two visits to Colombia in the qualifiers, earning a 0-0 draw in 2021 and a 2-1 victory in 2017. If you want to watch this match that promises to be a tactical and emotional clash, where both teams will be looking to consolidate their World Cup aspirations, here you will find out all the time zonesa around the globe.

Colombia vs. Paraguay en vivo se enfrentan por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Sigue todos los detalles del partido aquí.

¿Dónde ver GOL Caracol TV en vivo por Internet, Colombia vs. Paraguay?

Si quieres ver el partido Colombia vs. Paraguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 por la señal de GOL Caracol TV, los aficionados tienen varias opciones:

Televisión abierta : Caracol Televisión transmitirá el partido en señal abierta para todo el territorio colombiano. Solo es necesario sintonizar el canal en un televisor con señal digital terrestre.

: Caracol Televisión transmitirá el partido en señal abierta para todo el territorio colombiano. Solo es necesario sintonizar el canal en un televisor con señal digital terrestre. Plataformas digitales : La transmisión del enfrentamiento entre estas dos selecciones de CONMEBOL estará disponible por Caracol Play , el servicio en línea del canal colombiano, al que se puede acceder desde navegadores web o la aplicación móvil oficial.

: La transmisión del enfrentamiento entre estas dos selecciones de CONMEBOL estará disponible por , el servicio en línea del canal colombiano, al que se puede acceder desde navegadores web o la aplicación móvil oficial. YouTube y redes sociales : Ocasionalmente, GOL Caracol ofrece contenido complementario y análisis de los partidos de la selección colombiana en su canal de YouTube y redes sociales oficiales.

: Ocasionalmente, GOL Caracol ofrece contenido complementario y análisis de los partidos de la selección colombiana en su canal de y redes sociales oficiales. Página web oficial: A través de www.caracoltv.com, se podrá seguir la señal en vivo de los encuentros del combinado cafetero con comentarios y análisis previos y posteriores al partido.

¿Qué canal es GOL Caracol TV para ver Colombia vs. Paraguay?

Si quieres disfrutar de la programación de Gol Caracol en vivo, específicamente del partido Colombia vs. Paraguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, puedes sintonizar Caracol Televisión en tu TV a través de los siguientes canales, dependiendo del proveedor de televisión en Colombia:

Señal TDT : Canales 14.1, 14.2 y 14.4.

: Canales 14.1, 14.2 y 14.4. DIRECTV : Canales 132 y 1132.

: Canales 132 y 1132. Claro TV : Canales 106 y 109.

: Canales 106 y 109. Movistar TV: Canales 156, 816 y 166.

¿Cuándo y a qué hora juega Colombia vs. Paraguay por GOL Caracol TV?

El partido Colombia vs. Paraguay se llevará a cabo el martes 25 de marzo y se podrá ver en GOL Caracol TV desde las 7:00 p. m. (hora de Bogotá). La transmisión incluirá la previa del encuentro, con el análisis de los especialistas y la cobertura en vivo desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

A continuación, te presentamos los horarios en otros países de Sudamérica, así como en México y Estados Unidos:

Colombia, Perú, Ecuador : 19:00 hrs.

: 19:00 hrs. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil (horario de Brasilia) : 21:00 hrs.

: 21:00 hrs. Bolivia y Venezuela : 20:00 hrs.

: 20:00 hrs. México : 18:00 hrs.

: 18:00 hrs. Estados Unidos: 20:00 hrs Hora del Este (ET), 19:00 hrs Hora del Centro (CT), 18:00 hrs Hora de la Montaña (MT), 17:00 hrs Hora del Pacífico (PT).

¿Dónde ver Colombia vs. Paraguay EN VIVO HOY? Mira los canales que transmiten el partido por Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde el extranjero?

Si resides fuera del territorio colombiano y no quieres perderte el partido Colombia vs. Paraguay por GOL Caracol TV, cuentas con las siguientes alternativas:

VPN : Ciertos servicios de VPN permiten acceder a la señal de Caracol Play TV como si estuvieras en Colombia.

: Ciertos servicios de VPN permiten acceder a la señal de Caracol Play TV como si estuvieras en Colombia. Plataformas de streaming : Algunos operadores internacionales ofrecen Caracol TV en sus paquetes de televisión digital.

: Algunos operadores internacionales ofrecen Caracol TV en sus paquetes de televisión digital. Redes sociales y cobertura en vivo: Aunque no ofrecen la transmisión completa, plataformas sociales como Facebook, Twitter y YouTube de GOL Caracol suelen proporcionar fragmentos del partido y análisis en tiempo real.

¿Cómo ver Colombia vs. Paraguay por GOL Caracol TV vía Hulu?

Si vives en Estados Unidos y quieres ver Colombia vs. Paraguay por GOL Caracol TV, puedes empezar una prueba gratuita para disfrutar de la señal del mencionado canal colombiano en Hulu. Transmite en vivo Caracol Televisión y otras populares cadenas de cable sin cargos ocultos, alquiler de equipos ni citas para la instalación.

PLAN PRECIO DESCRIPCIÓN Hulu (sin anuncios) $18.99 / mes Acceso ilimitado a miles de programas y películas sin anuncios / Véalo en sus dispositivos favoritos / Cambia de plan o cancélalo cuando quieras / Descarga miles de títulos para verlos sin conexión Hulu (con anuncios) $9.99 / mes Acceso ilimitado a miles de programas y películas con anuncios limitados / Ver en sus dispositivos favoritos / Cambia de plan o cancélalo cuando quieras Hulu (con anuncios) + TV en vivo $82.99 / mes incluye Disney+ (con anuncios) y ESPN+ (con anuncios) Obtén acceso ilimitado a miles de programas y películas en Hulu con anuncios limitados / Más de 95 canales de TV en directo y a la carta en Hulu

DVR ilimitado: almacena grabaciones de TV en directo de hasta nueve meses y avanza rápidamente por el contenido de tu DVR / Entretenimiento sin fin con Disney / Deportes en directo con ESPN+, ahora en Hulu / Cambia de plan o cancélalo cuando quieras

Colombia recibe a Paraguay este martes 25 de marzo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 | Crédito: GEC