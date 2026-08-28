Gol 978 de Cristiano Ronaldo, Al Nassr 2-1 Al Taawon (Video: FOX)
Gol 978 de Cristiano Ronaldo, Al Nassr 2-1 Al Taawon (Video: FOX)

En el encuentro en el Alawwal Park, volvió a ser determinante para el marcando el gol del 2-1 provisional frente al Al Taawon. Recién iniciada la segunda mitad, en el minuto 49, el ‘Comandante’ apareció en el área para mandar el balón a las redes y confirmar la remontada de su equipo. El tanto tuvo que pasar por la revisión del VAR antes de ser ratificado en el minuto 51, desatando la euforia en la hinchada local y manteniendo el excelente arranque goleador de ‘CR7′ en la temporada de la : llegó a 978 goles y solo le faltan 22 para alcanzar los 1000 tantos de su carrera.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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