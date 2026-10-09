GOL Cristiano Ronaldo: 980 de su carrera. (Video: @thmanyahsports)
GOL Cristiano Ronaldo: 980 de su carrera. (Video: @thmanyahsports)

Luego del escándalo con la , cambió el chip y se metió de lleno a su objetivo a corto plazo: alcanzar los 1000 goles en su carrera profesional. De hecho, en su primer partido post fecha FIFA con , abrió la cuenta ante Al Diriyah por la Saudi Pro League en Arabia Saudita. El ‘Bicho’, que minutos antes había anotado y el gol fue anulado por posición adelantada, aprovechó esta vez un rebote y convirtió su gol 980. Quedan 20 tantos y comienza la cuenta regresiva para la ansiada marca de cuatro cifras.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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