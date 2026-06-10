Gol fallado por Cristiano Ronaldo, Portugal vs. Nigeria (Video: ESPN)
Gol fallado por Cristiano Ronaldo, Portugal vs. Nigeria (Video: ESPN)

Sobre los 8 minutos del primer tiempo, tuvo la gran oportunidad de abrir la cuenta para y seguir aumentando sus registros rumbo a los 1000 goles. Un preciso paso por el sector derecho de Nelson Semedo dejó cara a cara al ‘Comandante’ con Maduka Okoye, arquero de Nigeria. El delantero decidió definir en primera, pero su remate pasó cerca del poste derecho del arco de las ‘águilas’. En el segundo tiempo tuvo otra chance, pero también remató desviado. Luego Ronaldo fue cambiado, aunque finalmente Portugal se impuso 2-1 y quedó listo para dar la sorpresa en el Mundial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC