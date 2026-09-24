Gol fallado de Cristiano Ronaldo en amistoso de Portugal. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol fallado de Cristiano Ronaldo en amistoso de Portugal. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Sobre el arranque del segundo tiempo, se fue con todo en busca del segundo gol para ir asegurando el triunfo ante . Y ahí tuvo la chance de marcar el 2-0, luego de un centro desde la derecha, pero su remate, con el arco vacío, se fue por encima del travesaño. Minutos después, el ‘Comandante’ fue cambiado y abandonó la cancha sin poder anotar.

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