Gol de Lionel Messi para Inter Miami vs. Philadelphia Union en la MLS. (Video: Apple TV)
Gol de Lionel Messi para Inter Miami vs. Philadelphia Union en la MLS. (Video: Apple TV)

volvió a aparecer en el marcador esta noche para concretar la remontada parcial del ante Philadelphia Union en el Subaru Park. A los 26 minutos del primer tiempo, el capitán argentino recibió sobre el sector derecho, enganchó hacia su perfil para acomodarse dentro del área y sacó un preciso zurdazo cruzado al segundo palo que venció la resistencia del guardameta Andre Blake. El tanto representó el 2-1 con el que las ‘Garzas’ le dieron vuelta al marcador y un grito que tuvo un significado muy especial para la ‘Pulga’, siendo su primer gol tras el reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi, generando una emotiva celebración abrazado por todos sus compañeros de equipo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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