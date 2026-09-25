Gol de Nestory Irankunda, Australia 1-0 Brasil. (Video: Globo TV)
Gol de Nestory Irankunda, Australia 1-0 Brasil. (Video: Globo TV)

Tras un primer tiempo sin goles, con un gol anulado para , dio la sorpresa y abrió el marcador a los 68 minutos en un amistoso internacional. se paró frente a la pelota en el tiro libre y mandó el balón por encima de la barrera y dejó sin reacción al arquero Hugo Souza. Un golazo para encender la ilusión de los ‘canguros’ ante su gente.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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