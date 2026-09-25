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¡Salvó el papelón! Gol de Rayan en el último minuto para el 1-1 de Brasil vs. Australia
Cuando parecía que Australia se llevaba la victoria e iba a firmar una de las sorpresas más recordadas de los últimos años, Raphinha cobró un tiro libre y Rayan conectó un potente cabezazo para decretar el 1-1 definitivo para Brasil a los 90+5′. Sí, en la última jugada del partido apareció el delantero del Bournemouth, de la Premier League, para salvar del papelón al equipo de Carlo Ancelotti. De todos modos, el popular ‘Carletto’ no se salvó de las críticas y ahora tendrá la responsabilidad de mostrar una mejoría en el ‘Scratch’ en el próximo amistoso, del sábado 3 de octubre, ante la India.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.