GOL de Rayan, Brasil 1-1 Australia. (Video: Globo TV)
GOL de Rayan, Brasil 1-1 Australia. (Video: Globo TV)

Cuando parecía que se llevaba la victoria e iba a firmar una de las sorpresas más recordadas de los últimos años, cobró un tiro libre y conectó un potente cabezazo para decretar el 1-1 definitivo para a los 90+5′. Sí, en la última jugada del partido apareció el delantero del Bournemouth, de la Premier League, para salvar del papelón al equipo de . De todos modos, el popular ‘Carletto’ no se salvó de las críticas y ahora tendrá la responsabilidad de mostrar una mejoría en el ‘Scratch’ en el próximo amistoso, del sábado 3 de octubre, ante la India.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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