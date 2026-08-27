Tras finalizar los playoffs, ya están definidos los 36 equipos que disputarán la fase de liga de la Champions League 2026-27. Este jueves 27 de agosto, en Mónaco, se llevará a cabo el esperado sorteo, donde Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern Múnich, Barcelona y Arsenal, entre los principales candidatos a levantar la ‘Orejona’, conocerán a sus respectivos rivales en el camino hacia el título europeo.
En México, los aficionados estarán atentos a la cobertura a través de televisión y plataformas digitales. Por la señal oficial de TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras. Si quieres mirar el sorteo de la UEFA Champions League EN VIVO GRATIS, aquí encontrarás toda la información.
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO para ver el sorteo de UEFA en México?
TNT Sports México será la señal encargada de transmitir el sorteo de la UEFA Champions League 2026/2027. Los aficionados podrán disfrutar del encuentro mediante distintos servicios de televisión de paga disponibles en el país.
Canales de TNT Sports en México
- Star TV: canal 417
- TotalPlay: canal 435
- Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)
- Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)
- Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)
- Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)
La numeración puede variar según la ciudad o el proveedor contratado.
¿Cómo ver Max EN VIVO el sorteo de la Champions League vía streaming online en México?
Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.
Dispositivos compatibles con Max
- Computadoras y laptops
- Smartphones Android y iPhone
- Tablets
- Smart TV
- Consolas y dispositivos multimedia
¿Cómo contratar Max?
- Ingresando desde el sitio web oficial de Max
- Descargando la aplicación en Google Play Store
- Descargando la app desde App Store
Precios y planes de Max en México
Plan básico con anuncios
- 149 pesos mensuales
- 1,179 pesos al año
Incluye:
- Dos dispositivos simultáneos
- Calidad Full HD
- Contenido con anuncios
Plan Estándar
- 199 pesos al mes
- 1,779 pesos anuales
Incluye:
- Dos dispositivos simultáneos
- Resolución Full HD
- Descargas offline
Plan Platino
- 249 pesos mensuales
- 2,397 pesos al año
Incluye:
- Hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo
- Calidad 4K y Dolby Atmos
- Hasta 100 descargas offline
¿A qué hora ver el sorteo de la UEFA Champions League 2026-2027?
El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 se realizará el jueves 27 de agosto a las 18:00 HEC (hora de Europa Central). Será el evento que definirá los ocho rivales de cada club en la mencionada etapa.
|País / región
|Hora local
|España
|18:00
|Francia
|18:00
|Italia
|18:00
|Alemania
|18:00
|Suiza
|18:00
|Reino Unido
|17:00
|Portugal
|17:00
|México
|10:00
|Colombia
|11:00
|Perú
|11:00
|Ecuador
|11:00
|Panamá
|11:00
|Venezuela
|12:00
|Bolivia
|12:00
|Estados Unidos (Miami / Nueva York)
|12:00
|Chile
|12:00
|Argentina
|13:00
|Uruguay
|13:00
|Paraguay
|13:00
|Brasil (Brasilia / São Paulo)
|13:00
|Estados Unidos (Los Ángeles)
|09:00
Calendario completo de la UEFA Champions League 2026-2027
- Jornada 1: 8 / 10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13 / 14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20 / 21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3 / 4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24 / 25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8 / 9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19 / 20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027
- Play-offs: 16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027
- Octavos de final: 9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027
- Cuartos de final: 6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027
- Semifinales: 27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027
- Final: 5 de junio de 2027, Estadio Metropolitano de Madrid