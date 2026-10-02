Un partido que promete muchas emociones. Honduras y Martinica se medirán este viernes 2 de octubre por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League en el Estadio Pierre-Aliker de Fort-de-France. La bicolor llega con la motivación tras derrotar de visita a Jamaica y ahora buscará seguir sumando para escalar posiciones.
Keyrol Figueroa es la gran revelación de la selección de Honduras. El atacante de 20 años anotó ante Jamaica y no tuvo problemas para superar la presión de los rivales. Para este compromiso, el extremo Dereck Moncada será baja porque debe cumplir con su fecha de sanción tras ser expulsado contra los Reggae Boyz.
¿A qué hora juega Honduras vs. Martinica EN VIVO por la Concacaf Nations League?
Te presentamos los horarios para ver el partido entre Honduras y Martinica por la tercera jornada de la Concacaf Nations League.
- México: 18:00 horas
- Honduras: 18:00 horas
- Costa Rica: 18:00 horas
- El Salvador: 18:00 horas
- Guatemala: 18:00 horas
- Nicaragua: 18:00 horas
- Belice: 18:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Panamá: 19:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Martinica: 20:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- Cuba: 20:00 horas
- Puerto Rico: 20:00 horas
- República Dominicana: 20:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Argentina: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Brasil (Brasilia): 21:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
Horarios para ver Honduras vs. Martinica en Estados Unidos
|Zona horaria
|Ciudad
|Hora
|Hora del Pacífico (PT)
|California, Nevada, Washington.
|17:00 horas
|Hora de la Montaña (MT)
|Colorado, Utah, Arizona
|18:00 horas
|Hora del Centro (CT)
|Texas, Illinois, Luisiana
|19:00 horas
|Hora del Este (ET)
|Florida, Nueva York, Georgia
|20:00 horas
¿Dónde ver Honduras vs. Martinica EN VIVO por la Concacaf Nations League?
Te presentamos la guía de canales para ver EN VIVO y según tu localidad el partido entre Honduras vs. Martinica hoy por la Concacaf Nations League.
- Bahamas: Bluu
- Islas Vírgenes Británicas: Bluu
- Canadá: fuboTV y OneSoccer
- Islas Caimán: Bluu
- Dominica: Bluu
- Granada: Bluu
- Honduras: FOX Honduras
- Jamaica: Bluu
- Montserrat: Bluu
- Puerto Rico: Fox Sports 2 y ViX
- Surinam: Bluu
- Trinidad y Tobago: Bluu
- Islas Turcas y Caicos: Bluu
- EE. UU.: Fox Sports 2, fubo TV, ViX y FOX One