Toluca inicia su participación en la Leagues Cup 2026 hoy miércoles 5 de agosto, cuando reciba a Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Díez. Los ‘Diablos Rojos’ buscarán hacerse fuertes como locales en un duelo que promete emociones de principio a fin, con ambos equipos que muestran dos filosofías futbolísticas bien marcadas.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega en un gran momento futbolístico tras imponerse 3-1 a Necaxa en la Liga MX. Los ‘Diablos Rojos’ mostraron solidez defensiva, intensidad en el mediocampo y contundencia en ataque, virtudes que intentarán repetir frente al conjunto estadounidense. Además, contarán con el respaldo de su afición y con Edgar López como una de sus principales amenazas ofensivas.

En la otra vereda, Seattle Sounders afronta este compromiso luego de caer 2-1 ante Portland Timbers en la MLS. El técnico Brian Schmetzer buscará que su equipo deje atrás ese tropiezo con una propuesta ordenada en defensa y efectiva al contragolpe, aprovechando cualquier espacio que pueda conceder el campeón mexicano.

Los aficionados en México podrán seguir el partido Toluca vs. Seattle Sounders EN VIVO a través de Imagen TV, que transmitirá el encuentro por señal abierta en todo el país. Además, la cobertura podrá seguirse desde distintos dispositivos compatibles, como televisores inteligentes, computadoras, tabletas y teléfonos móviles, para no perderse ningún detalle del debut de ambos clubes en la Leagues Cup 2026.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, 05/07/2026.- Imagen TV transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido entre Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup. El compromiso se realizará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo. FOTO: X de Toluca.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO el partido Toluca vs. Seattle Sounders por Internet?

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¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO por Toluca vs. Seattle Sounders por señal abierta y cable?

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Horario, TV y dónde ver en vivo por Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup

Evento : Leagues Cup

: Leagues Cup Partido : Toluca vs. Seattle Sounders

: Toluca vs. Seattle Sounders Horario : 20:00 (CDMX)

: 20:00 (CDMX) Fecha : Miércoles 5 de agosto del 2026.

: Miércoles 5 de agosto del 2026. TV : Imagen TV

: Imagen TV Estadio : Estadio Nemesio Díez.