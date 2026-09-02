Empiezan las semifinales de la Leagues Cup 2026 y es momento de trasladarnos al Shell Energy Stadium. Este miércoles 2 de septiembre, no te pierdas la transmisión de Toluca vs. León EN VIVO a través de la señal de Imagen TV, encuentro que iniciará desde las 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET , en lo que será una semifinal de pronóstico reservado entre dos clubes que van por un nuevo título internacional. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el juego minuto a minuto.

Toluca y León medirán fuerzas en una de las semifinales de la Leagues Cup 2026, encuentro decisivo transmitido en vivo para México y EE. UU. | Crédito: leaguescup.com / Composición Mag

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO GRATIS, Toluca vs. León por la Leagues Cup 2026?

El partido entre Toluca vs. León podrá verse EN VIVO y GRATIS por Imagen Televisión este miércoles 2 de septiembre. La señal de Imagen TV está disponible mediante televisión abierta en México, por lo que los aficionados no necesitan contratar un servicio de televisión de paga para seguir el encuentro donde exista cobertura.

Imagen TV también forma parte de la programación de diferentes operadores de televisión restringida. La numeración puede cambiar dependiendo del proveedor, la ciudad y el paquete contratado.

Estos son algunos de los canales disponibles para sintonizar Imagen Televisión:

Señal abierta Canal 3.1 Dish Canales 103 y 603 HD SKY Canales 103 y 1103 Megacable Canales 103 y 1103 Izzi Canales 118 y 703

El Toluca vs. León comenzará a las 7:00 p.m. del centro de México y tendrá como escenario el Shell Energy Stadium, de Houston.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO online?

Los aficionados también pueden consultar la programación de Imagen Televisión a través de sus plataformas digitales, disponibles para diferentes dispositivos conectados a internet.

La disponibilidad de la transmisión deportiva online puede depender de los derechos digitales correspondientes al partido. Por ello, para este encuentro, Apple TV representa la alternativa de streaming confirmada para seguir la Leagues Cup 2026.

Dispositivos para ver Toluca vs. León online

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver Toluca vs. León por señal abierta?

La principal opción de televisión abierta para seguir el encuentro en México será Imagen TV, que transmitirá el partido sin costo adicional para los hogares que reciban su señal.

De esta manera, quienes busquen ver el partido sin contratar un paquete adicional de televisión podrán recurrir a las señales abiertas disponibles en su localidad.

Horario, TV y dónde ver Toluca vs. León por Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026

Miércoles 2 de septiembre de 2026 Horario: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET

7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET Canal TV: Imagen TV

Imagen TV Lugar: Shell Energy Stadium de Houston, Texas

Shell Energy Stadium de Houston, Texas Competición: Semifinal Leagues Cup 2026

Un boleto a la gran final de la Leagues Cup 2026 estará en juego este miércoles, cuando Toluca y León se enfrenten en una de las semifinales del torneo. Los Diablos Rojos buscan ratificar su condición de favoritos tras una sólida campaña, mientras que la Fiera intentará mantener su buen momento y dar otro golpe para acercarse al título. El partido podrá seguirse EN VIVO ONLINE GRATIS, con las opciones de transmisión disponibles a través de Imagen TV y Apple TV. (VIDEO DE X DE )