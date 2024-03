Este domingo 31 de marzo, el enfrentamiento entre Manchester City y Arsenal se presenta como el partidazo de la jornada 29 de la Premier League, con ambos equipos en la disputa feroz por la cima. Los Gunners mantienen un liderazgo débil, aventajando por apenas un punto a los Citizens, lo que convierte este encuentro en clave. El inicio está programado para las 10:30 de la mañana, hora de Perú y Colombia. La transmisión se podrá seguir a través de ESPN y STAR Plus en toda América Latina, prometiendo mantener a los aficionados al borde de sus asientos.

El desenlace de la Premier no se determinará este domingo, sin embargo, el escenario de la contienda por el título podría esclarecerse. La atención de todos los seguidores de ambas escuadras estará centrada en el Etihad Stadium, donde el cuadro dirigido por Pep Guardiola no puede darse el lujo de perder puntos si aspira a mantenerse en la carrera por la corona del certamen.

A falta de 10 encuentros para el cierre de la temporada, el Manchester está apenas a un punto de distancia del Arsenal y del Liverpool. Sin embargo, se aproxima a un calendario desafiante en abril. La semana próxima, enfrentará al Aston Villa, actualmente en la cuarta posición, seguido por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

En este tramo de la temporada, el City se enfrenta a una oleada de ausencias significativas. Tanto el portero brasileño Ederson como el mediocampista belga Kevin de Bruyne han sido descartados luego de no participar en los compromisos internacionales de la última semana. Además, varias figuras como Stones, Grealish y Haaland han estado lidiando con molestias durante el último mes.

De otro lado, una de las mayores atracciones del encuentro será el renovado duelo táctico entre Pep Guardiola y Mikel Arteta, quien adquirió un profundo conocimiento de las estrategias del DT catalán durante las tres temporadas en las que fue su asistente en el City (2016-2019), antes de asumir el timón del Arsenal.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Arsenal?

Manchester City vs. Arsenal se ven las caras por la jornada 29 de la Premier League. El compromiso se disputará el domingo 31 de marzo desde las 10:30 a.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 12:30 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 5:30 de la tarde.

¿En qué canales ver Manchester City vs. Arsenal?

Manchester City vs. Arsenal se podrá ver mediante las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





