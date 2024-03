A continuación, revisa a qué hora juega Manchester City vs. Manchester United por la fecha 27 de la Premier League. El encuentro, que se realiza este domingo 3 de marzo en el Eithad Stadium, será trascendental para ambos conjuntos que se encuentran en la parte superior de la tabla, con los celestes en el segundo lugar (59) a uno del líder Liverpool, y con los Rojos en la sexta casilla (44). A continuación, te contamos en qué canales podrás ver el derbi de Manchester.

Uno de los clásicos más emocionantes en el fútbol inglés es el Manchester City contra el Manchester United. En los últimos años, la situación ha cambiado, y el favoritismo ha pasado del United al City. Los datos actuales indican los Red Devils no logran vencer a los Ciudadanos, como visitantes, desde 2021.

En el presente, el City ha mantenido una racha impresionante, sin conocer la derrota en sus últimos 13 partidos. Entre ellos, destacan su victoria por 6 a 2 sobre el Luton en la FA Cup y su triunfo por 3 a 1 contra el Copenhague, en Dinamarca, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

Aunque el Luton y el Copenhague pueden no ser los oponentes más competitivos del continente, es crucial para el cuadro dirigido por Pep Guardiola seguir en la defensa de su título, tanto en Liga de Campeones, como en la Premier, donde jornada a jornada luchan con el líder Liverpool.

Por otro lado, el United recientemente superó a Nottingham Forest en los octavos de la FA Cup, asegurando su paso tras un gol de Casemiro. Sin embargo, antes de eso, sufrieron una derrota por 2 a 1 contra el Fulham, poniendo fin a una racha invicta de cuatro partidos. Ahora, necesitan el triunfo, ya que están a 3 puntos del primer equipo en la tabla con aspiraciones internacionales, el Tottenham.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Manchester United?

El partido Manchester City vs. Manchester United está pactado para jugarse este domingo 3 de marzo desde las 10:30 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En zonas como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el compromiso comenzará a las 12:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 11:30 a.m.

¿En qué canales ver Manchester City vs. Manchester United?

Manchester City vs. Manchester United será transmitido por ESPN y STAR Plus para los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.





