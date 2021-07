Adama Traoré no la pasó tan bien en la temporada pasada. El extremo no pudo hacer la diferencia en el Wolverhampton Wanderers, donde terminó con una marca de goles y asistencias demasiado bajas. Asimismo, su llamado a la Selección Española de Luis Enrique para la Eurocopa 2020, no tuvo mucha repercusión, pues solo disputó 15 minutos en toda la competición en el duelo frente a Eslovaquia.

Sin embargo, pese a todos los números en contra, el español sigue despertando el interés de diferentes clubes de Europa, ya sea por su físico, su potencia o sus grandes habilidades a la hora de disputar el balón con rivales en espacios abiertos.

Ahora, según ‘Football Insider’, el Liverpool de la Premier League estaría siguiendo muy de cerca la situación del jugador.

El ex Barcelona, que abrió las puertas a su regreso a la Ciudad Condal, también llama la atención de los directivos del Chelsea y Leeds. Sus grandes actuaciones en la primera división inglesa ha sido de lo más llamativa. Basándose en su explosividad en el césped, ha conseguido que distintos clubes de Inglaterra se interesen por él.

Eso sí, en caso los de Jürgen Klopp quieran hacerse con sus servicios, deberán desembolsar alrededor de 22 millones de euros, actual valor del futbolista. Si bien es cierto, el equipo ‘red’ goza de una buena situación económica, pero será necesario que replanteen si es positivo invertir tanto en el extremo de los ‘lobos’ de cara a la temporada 2021-22.

Lo que si es seguro es que los ‘Wolves’ tendrán mucho que opinar acerca de lo que ocurra con Adama Traoré en las próximas semanas, pues mantienen un vínculo hasta 2023. En las últimas tres campañas, disputó más de 36 encuentros, lo cual indica que es uno de los elementos más importantes de la escuadra inglesa.





