Este martes en Inglaterra solo ha habido un nombre en la boca de todo aficionado al fútbol, el de Adebayo Akinfenwa, el delantero del Wycombe Wanderers que ascendió al Championship y dio una conmovedora entrevista tras el partido.

El club de League One (Tercera división) estará en el Championship la próxima temporada por primera vez en su historia después de haber derrotado al Oxford United en Wembley en el playoff de ascenso. En las celebraciones posteriores, una figura sobresalió del resto, y no precisamente por su corpulenta musculatura.

Akinfenwa, jugador de 38 años con una dilatada carrera en las divisiones inferiores de Inglaterra, realizó, una vez logrado el ascenso, una entrevista a pie de campo con la cadena Sky Sports y en ella dejó algunas lecciones de vida.

“La vida y el fútbol son opiniones. Hay gente que ha dado su opinión sobre mí, pero son solo eso, opiniones. Espero que mi historia demuestra que la única opinión que importa es la tuya propia”, apuntó el delantero.

Pero el punto de la historia llegó cuando pidió que si alguien tenía que felicitarle por Whatsapp tenía que ser Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool. ¿A qué se remonta esta historia?

En 2016, Akinfenwa jugaba para el Wimbledon y disputó los playoff de ascenso contra el Plymouth Argyle. Pese a marcar en aquella final, el delantero ya sabía que abandonaba la disciplina del club londinense e hizo una petición a través de los medios.

”Creo que técnicamente soy desempleado, así que cualquier entrenador que quiera contratarme que me mande un Whatsapp”, manifestó Akinfenwa. Le firmó entonces el Wycombe, con los que ha disputado cuatro temporada, marcando 54 goles y consiguiendo, primero el ascenso de la League Two a la League One, y ahora de la League One al Championship.





