La presente temporada ha significado un crecimiento para Alejandro Garnacho en Manchester United. El delantero argentino poco a poco se va ganando el puesto de titular, bajo la dirección técnica de Erik Ten Hag. Su talento y picardía han llamado la atención del público que lo respalda, pero también han despertado críticas de un histórico futbolista de los ‘Red Devils’: Paul Parker. El ex jugador ‘bajó las revoluciones’ al joven prodigio y lo tildó de “egoísta” en el campo de juego.

“Es muy egoísta y me temo que ya le ha enseñado mucho a (Marcus) Rashford, lo cual sería una pena. No soy un gran admirador suyo y creo que es una de las principales razones por las que (Rasmus) Hojlund no obtuvo todo lo que merecía esta temporada”, consideró Parker.

El ex defensor, quien fue campeón en varias ocasiones con el United, es uno de los referentes en su posición y no tuvo reparos en ‘lanzar’ contra el argentino de 19 años, aconsejándolo también con el afán de un cambio de actitud: “debería escuchar más al DT”.

Asimismo, Parker no eligió a Garnacho entre los mejores futbolistas jóvenes. “No es ni el top 5 ni el top 10. A veces parece que cree saber más que Ten Hag, pero no es así. Es joven, pero pronto necesitará dar el siguiente paso si quiere consolidarse como una estrella”, advirtió.

No todo fueron críticas para Alejandro: “Lo que me gusta de Garnacho es su afán de pelear. Como todo argentino, tiene ese fuego en la panza. Simplemente creo que lo está usando de manera incorrecta”. De esta manera, resaltó que tiene carácter para ser parte del club.

Paul Parker fue lateral derecho del United entre 1991 y 1996, período en el que disputó 105 partidos, anotó dos goles y ganó tres Premier League, dos FA Cup, una Supercopa y más un Carling Cup. Todo ello le bastó para ser considerado como un ‘histórico’.

¿Qué se viene para Manchester United?

Producto de una temporada irregular, Manchester United se encuentra en el sexto lugar de la Premier League con 44 puntos. Si bien es cierto, sus chances son cortas en la presente campaña, aún tiene la posibilidad de conquistar la FA Cup, torneo en el que jugará por cuartos de final el próximo 16 de marzo ante Liverpool.

Por el plano local, su partido más próximo es el domingo 3 de marzo ante Manchester City, en condición de visitante. El día 9 de marzo, jugarán en Old Trafford ante Everton. Cabe resaltar que fueron eliminados de la Champions League en fase de grupos.





