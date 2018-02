Alexis Sánchez por fin ha cumplido su sueño de niño, el cual era vestir la camiseta del Manchester United. Para lo que resta de temporada, el delantero chileno será parte del cuadro de Old Trafford y este sábado ya saboreó lo que es anotar con la camiseta de su nuevo club.



Y es que el 'Niño Maravilla' marcó su primer tanto con los 'Red Devils' nada más y nada menos que en Old Trafford. La anotación se dio en el marco de la fecha 26 de la Premier League frente al Huddersfield Town.



En el segundo tiempo a Alexis Sánchez le cometieron una falta en el área visitante (68') y árbitro no dudó en cobrar penal. Así, se paró frente a la pelota y pateó, pero el portero Lossl atajó. Felizmente, pudo coger el rebote para el 2-0 final de su equipo.



Este resultado hizo que los de José Mourinho sigan en la segunda casilla de la Premier League, ahora con 56 puntos. Marchan a 13 unidades del líder Manchester City que empató 1-1 con Burnley.