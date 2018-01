Miles peruanos quieren que el Mundial Rusia 2018 se acerque cada vez más, sobre todo por el nivel de sus futbolistas en el exterior. Uno de ellos es André Carrillo , quien este sábado fue titular nuevamente con la camiseta del Watford y vaya que se ha ganado los aplausos no solo de su entrenador Marcos Silva, sino también de los hinchas de su club.



Y es que la popular 'Culebra', como se le conoce en su país, marcó un gol en la victoria de su equipo sobre Bristol City por la ronda de 32avos de final de la FA Cup 2017-18. Con un remate de zurda, el ex atacante del Sporting Club de Lisboa colaboró para que su cuadro pase a la siguiente etapa.



Este gol significó la segunda anotación de André Carrillo en el fútbol inglés. Ya le había anotado uno al Swansea en la derrota 2-1 del Watford por la Premier League. Luego llegó el choque ante el Manchester City de Pep Guardiola, cotejo en el que colaboró con una asistencia en la caída de su plantel en Etihad Stadium. Ya este sábado se coronó por la FA Cup.



De otro lado, el volante ofensivo sería convocado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana para los duelos amistoso de marzo frente a Croacia e Islandia en fecha FIFA. Como se recuerda, la bicolor medirá fuerzas ante los de Luka Modric (23) en Miami, mientras que ante la revelación de la Euro 2016 chocará en New York (27).