Según pudo averiguar Depor, el mediocampista de 18 años, zurdo, pasaría aproximadamente quince días en las instalaciones del equipo bajopontino. El objetivo es que el jugador, quien tiene un gran interés en seguir su carrera en el fútbol sudamericano, evalúe si el conjunto peruano es la mejor opción para su desarrollo profesional. Además, desde el equipo celeste, desean observarlo de cerca para asegurarse de presentarle una propuesta formal.

Se realizarán dos semanas de evaluación deportiva por ambas partes. No obstante, Sporting Cristal no es la única opción que Andrés Aguilar está considerando. El AFC Eskilstuna de Suecia también ha expresado su interés en él, principalmente debido a que Aguilar es un jugador que está siendo observado de cerca por Nolberto Solano, quien actualmente es el entrenador del equipo en la segunda división sueca.

Durante el mercado de fichajes de verano en Europa, Andrés estuvo evaluando las ofertas de dos clubes portugueses, un equipo de Inglaterra, dos clubes de Bélgica y otros dos de Chipre. Estuvo a punto de trasladarse a este último país, ya que la oferta incluía la posibilidad de formar parte de sus equipos profesionales, un objetivo que el jugador persigue para cerrar este año. Es importante destacar que Aguilar también posee la nacionalidad de dicho país.

¿Quién es Andrés Aguilar?

Andrés Aguilar nació en Inglaterra, pero a las seis semanas de nacido, su familia tuvo que viajar a España. En ese país, dio sus primeros toques con el balón, aunque siempre jugó en equipos de barrio. A los 11 años, regresaron a Londres, donde continuó jugando para conjuntos locales. Fue a los 15 años cuando los ojeadores del Watford lo descubrieron y así comenzó su camino en un club profesional. Cabe precisar que no tuvo la oportunidad de pasar por academias o clubes profesionales durante su formación. Sin embargo, siempre tuvo claro su deseo de convertirse en futbolista y sabía que la oportunidad llegaría en el momento adecuado.

En cuanto a su desempeño en la temporada anterior, Andrés Aguilar tuvo un destacado año con el Watford Sub 18. Acumuló más de 2000 minutos en los torneos en los que participó, lo que llamó la atención de varios clubes europeos a través de sus ojeadores, destacando su crecimiento y potencial en el mundo del fútbol. Resaltó en enfrentamientos de la FA Youth contra equipos tradicionales del fútbol inglés, como el Arsenal y el Everton. Su rendimiento en estos partidos fue particularmente sobresaliente.

La historia de Andrés Aguilar revela un fuerte lazo con el Perú debido a su abuelo peruano. A pesar de que su abuelo actualmente reside en España, siempre le habla con nostalgia y cariño sobre su país de nacimiento, compartiendo lo maravilloso que es el Perú. Esta conexión emocional con la tierra peruana ha despertado en Andrés un profundo deseo de visitar el país y contribuir al equipo nacional. La FPF se puso en contacto con su padre hace algún tiempo, expresando su interés en convocarlo para el próximo equipo Sub-20. Ante esta oportunidad, Andrés decidió iniciar el proceso para obtener la nacionalidad peruana, lo que significa que ahora cuenta con un pasaporte peruano.

Al ser consultado por este medio sobre su deseo de defensor a la selecciones juveniles de la bicolor, pese a que no han obtenido resultados positrivos a través de los años, Aguilar afirmó: “Para nada me desmotivan esos resultados. Más bien me da más ganas de defender a la Selección Peruana. Yo se que puedo ser de mucha utilidad. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a tener mejor resultados”.





