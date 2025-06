Apuesta Total, marca líder en el sector de entretenimiento en el mercado peruano, ha alcanzado un acuerdo con el Liverpool Football Club para convertirse en su patrocinador oficial en Perú durante las próximas tres temporadas. La casa de apuestas anuncia esta alianza tras su reciente incorporación en la estructura de CIRSA y el acuerdo cerrado por parte de Sportium, marca también del Grupo.

La colaboración con el Liverpool Football Club contempla la presencia de Apuesta Total en activos digitales del club, así como otras activaciones conjuntas en los diferentes mercados, incluyendo experiencias exclusivas para sus usuarios. Ambas entidades comparten una visión moderna e innovadora del deporte y el entretenimiento.

Fundado en 1892, el Liverpool FC, reciente campeón de la Premier League, es uno de los clubes más laureados y seguidos del planeta, con una comunidad global apasionada que encarna el espíritu de su icónico lema: “You’ll never walk alone”, que resuena siempre en su estadio, Anfield. En sintonía con esa filosofía, Apuesta Total presenta su campaña de lanzamiento bajo el concepto “THIS IS LIVERPOOL FC. THIS IS APUESTA TOTAL”, una idea que conecta el juego con la pasión compartida por el fútbol.

“Esta alianza nace de una visión compartida”, ha afirmado Alberto Eljarrat, CEO de Sportium, marca de Grupo CIRSA. “Entendemos el deporte como una forma de unir a las personas, de generar comunidad y compartir emociones. Para nosotros, no se trata solo de patrocinar a un club legendario, sino de caminar junto a él y sus aficionados. Creemos que la emoción del deporte se disfruta más cuando se vive en compañía, y este acuerdo nos permite reforzar ese vínculo en todos nuestros mercados clave.”

Apuesta Total es reconocida por ofrecer una experiencia de entretenimiento segura, ágil e innovadora. Con más de 400 puntos de venta a nivel nacional y una plataforma en constante evolución, la marca se ha consolidado como un referente en la industria del juego en el país con una propuesta de valor multicanal.