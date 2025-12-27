Mira aquí todos los detalles. vs. jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por una fecha más de la Premier League. Este duelo está pactado para el sábado 27 de diciembre desde las 10:00 a.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol inglés deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Arsenal vs. Brighton EN VIVO: ver ESPN y Disney Plus por la Premier League en internet
Arsenal vs. Brighton EN VIVO: ver ESPN y Disney Plus por la Premier League en internet

TAGS RELACIONADOS